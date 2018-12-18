شركة مياه أسيوط تنظم قافلة 3 أيام بمركز ساحل سليم- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد صلاح الضوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بأن الشركة نظمت قافلة مائية على مدار 3 أيام، بمركز ساحل سليم بأسيوط، وشملت سيارات لمياه الشرب، وسيارات لكسح الصرف الصحي، ومعمل تحليل كامل، وسيارة نافوري لتسليك وتطهير غرف الصرف الصحي، بجانب عقد لقاءات مع المواطنين والرد على شكاواهم واستفساراتهم، مشيرًا إلى أن القافلة المائية ستجوب مختلف مراكز المحافظة طبقاً لخطتها السنوية، حيث تسعى الشركة من خلالها لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين.

وأضاف الضوي، في بيان، الثلاثاء، أن فريق التوعية بالقافلة قدم مجموعة من الأنشطة التوعوية بهدف التواصل مع المواطنين، والتعرف على المشكلات التى تواجههم فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيفية، كالتى أقيمت بمدرسة ساحل سليم الثانوية لغرس القيم السلوكية الصحيحة للتعامل مع المياه فى نفوس صناع المستقبل، مضيفاً أن القافلة تضمنت أيضاً تقديم خدمات طبية كمساهمة من وزارة الصحة، إيماناً بأهمية الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وما لها من تأثير فى تحقيق التنمية المجتمعية الحقيقية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف يبأسيوط والوادي الجديد، إلى أن تنظيم تلك القافلة المائية يأتي في إطار تطبيق سياسات الشركة الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتنمية الوعي الثقافى للمواطن بقضايا المياه، وتوجيه الممارسات الفعلية للمياه إلى مسارها الصحيح، والذي يؤكد ضرورة ترشيد استهلاكها، ومنع إهدارها بشتى الطرق.