رئيس "القاهرة الجديدة": توفير 20 أتوبيسًا مكيفا للعمل بمنظومة النقل الداخلي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وصول 20 أتوبيسا مكيفا، للعمل بجميع أحياء المدينة، ضمن منظومة النقل الداخلي؛ لحل أزمة المواصلات، وبخاصة في المناطق ذات الكثافات العالية، والتي توجد بها المنشآت الحكومية والتعليمية والخدمية، موضحًا أن هذه الأتوبيسات ممولة من ميزانية مجلس أمناء المدينة.

وقال النجار، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الأتوبيسات الجديدة ستعمل من خلال شركة "مواصلات مصر"، وهي أكبر الشركات العاملة حاليًا في قطاع النقل الخاص في مصر وأفريقيا، طبقًا للتعاقد الذي تم من خلال شركة التعمير والصيانة المُؤسسة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن الشركة ستوفر خطوط نقل خارجية مع بداية تشغيل منظومة النقل الداخلي.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: "تتضمن الأتوبيسات كل التقنيات الحديثة لضمان أعلى جودة في التشغيل بشكل منتظم، بجانب معدل الأمان، من خلال توفير (أجهزة GPS – كاميرات مراقبة – منظومة دفع إلكتروني – واي فاي – شاشات عرض للمحطات – موبيل أبلكشين – اشتراكات ممغنطة، وغيرها من الوسائل الحديثة المُستخدمة في مجال المواصلات).

وأوضح النجار، أن اختيار خطوط السير الداخلية للأتوبيسات الجديدة بجانب أتوبيسات النقل الخارجي التي سيتم توفيرها من جانب شركة "مواصلات مصر"، سيكون من خلال استفتاء للمواطنين على صفحة الجهاز الرسمية، وصفحة مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، وستفوز خطوط السير الأعلى تصويتًا من قبل السكان في موعد مدة الاستفتاء المعلنة.

وتابع: "خطوط السير التي سيتم طرحها بالاتفاق مع شركة "مواصلات مصر" خارجيًا من خلال الاستفتاء ستكون نهايتها بمحطة مترو أو أكبر مواقف "النقل العام" القريبة للمدينة مثل مواقف (الحى السادس، مترو أرض المعارض، مطار القاهرة، المرج، دار السلام، العباسية)، لكي يتم توصيل المواطن إلى أقرب نقطة لشبكة مواصلات القاهرة الكبرى، من أجل سهولة الذهاب إلى أي مكان في العاصمة، وستساعد تلك الضوابط على توفير زمن تقاطر أقل، وتقليل تكلفة سعر التذكرة، بجانب الحفاظ على العمر الافتراضي للأتوبيسات، وزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتقليل زمن الذهاب والعودة".