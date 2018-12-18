وزير الطيران: انطلاق أول رحلة داخلية من مطار سفنكس يناير المقبل

كتب- طه عبيد:

أعلن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، تشغيل أول رحلة من مطار سفنكس الجديد خلال يناير المقبل.

وقال وزير الطيران، إن الشركة الوطنية قررت تشغيل رحلات داخلية لأول مرة من مطار سفنكس الدولي ضمن مرحلة التشغيل التجريبي خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي، وتحديدا في الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير المقبل.

وأضاف الفريق يونس، أن افتتاح المطارات الجديدة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية؛ لأنها تصب في تطوير البنية التحتية للمنظومة بشكل عام، وتساهم المطارات في مختلف دول العالم بدور جوهري في جذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المباشرة.

وأوضح الفريق يونس أن هدف التشغيل من هذا المطار تخفيف الضغط على مطار القاهرة، وخلق مناطق لوجستية والوصول لراغبي السفر في أقرب مكان لهم.

وأضاف الوزير، أنه من المخطط زيادة الرحلات من مصر للطيران والشركات الأخرى في الفترة المقبلة، مؤكدًا تصميم وتشييد المطار وفقا لأعلى المواصفات ومستويات الخدمة في المطارات العالمية.