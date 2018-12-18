"dmc" تترجم حلقات "رحمة خالد" في "8 الصبح" إلى الإنجليزية

كتب- مصطفى علي:

أعلن الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "8 الصبح"، على قناة dmc، أنه أصبح هناك اهتمام عالمي بتجربة "رحمة خالد" في التليفزيون، ولكن اللغة تقف عائقا بين الراغبين في متابعة حلقاتها في أوربا وأمريكا.

وأضاف رامي، أن هشام سليمان، رئيس شبكة dmc، قرر ترجمة جميع الحلقات التي تقدمها رحمة خالد من خلال شاشة البرنامج إلى اللغة الانجليزية وطرحها للمشاهدين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن متابعي "رحمة" من الجماهير لم يصبحوا في مصر فقط أو الوطن العربي بل الأجانب أيضا في الدول الأوروبية يرغبون في متابعتها، كأول مذيعة في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن المنتج السينمائي هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات dmc، أعلن الأسبوع الماضي التعاقد مع بطلة العالم من ذوي القدرات الخاصة رحمة خالد وانضمامها لمقدمي برنامج "8 الصبح"، بعد تدريبها على مدار الأسابيع الماضية لكي تؤدي المهمة على أكمل وجه.