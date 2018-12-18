زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا وخفض الدين.. أبرز عناوين صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية إلى النمسا، على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء.

وأبرزت "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" نشاط الرئيس في اليوم الثاني من الزيارة، بعد أن عقد عددًا من اللقاءات المهمة مع كل من نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، ومستشار النمسا سيباستيان كورتز، ورئيس البرلمان فولفانج سوبوتكا، مؤكدة أن هذه اللقاءات فتحت نوافذ جديدة للتعاون الثنائي ونشر الاستقرار والتنمية بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

وقالت الصحف إن مباحثات الرئيس مع أقطاب القيادة النمساوية تركزت حول قضايا أساسية، أولها قضية الهجرة غير المشروعة، حيث شدد على أن الأوضاع غير المستقرة في بعض الدول العربية لها تأثير مباشر على دول أوروبا، وأشارت إلى أن مباحثاته مع كورتز، تناولت قضية الهجرة غير المشروعة، بوصفها مثالا لحالة عدم الاستقرار التى تركت تأثيرها على هذه الدول.

وأضافت الصحف، أن الرئيس السيسي أوضح خلال لقاءاته أن مصر تحتضن 5 ملايين لاجئ يتم التعامل معهم كمواطنين وليس كلاجئين، يعيشون بين المصريين وليس في معسكرات، وأكد السيسي أن مصر لديها التزام أخلاقي وإنساني تجاههم، ولم تتاجر بقضيتهم أو تبتز بها أحدًا، منوهًا إلى أنه لم يخرج قارب واحد من مصر يحمل لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين.

أما فيما يخص مكافحة الإرهاب، حذر الرئيس من تحرك الإرهابيين من مناطق النزاعات التي لقوا فيها هزائم إلى مناطق أخرى رخوة، مؤكدًا أهمية السعي لحصارهم، والعمل على حل أزمات الشرق الأوسط، لافتًا إلى خطورة الإرهاب على الأمن والاستقرار بالمنطقة وأوروبا.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد فابيو كافانا المدير العام لشركة أيوك برودكشن - أحد فروع شركة إيني الإيطالية التي تستثمر 12 مليار دولار في مصر لتنمية حقل ظهر للغاز - أن "ظهر" سينقل مصر من مجموعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي إلى خانة المصدرين، بنهاية عام 2019.

وفي شأن محلي آخر، اهتمت صحيفة "الأخبار" بتأكيد محمد معيط وزير المالية، أن مصر بدأت تتهيأ لانطلاقة تؤدي لتحسين حياة المواطنين وخلال السنوات الثلاث القادمة ستكون في وضع مختلف وستتحسن الأحوال النقدية للناس وتزيد خدمات الصحة والتعليم، خلال مشاركته أمس الأول في مؤتمر "النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية" في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

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