حجز فرد أمن بنقابة الصيادلة في واقعة الاعتداء على الصحفيين



(مصراوي):

قرر المستشار فهد بودي مدير نيابة قصر النيل الجزئية، بإشراف المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حجز فرد أمن في نقابة الصيادلة على ذمة تحريات المباحث، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، واستدعاء الدكتورة رانيا صقر عضو مجلس نقابة الصيادلة للاستماع إلى أقوالها في واقعة الاعتداء على صحفيين، وتفريغ كاميرات المراقبة.





وانتهت النيابة العامة من الاستماع إلى الصحفيين مقدمي البلاغ، الذين وجههوا اتهامًا لنقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد بالتحريض، والدكتور رانيا صقر عضو مجلس النقابة وفايز شطا المدير الإداري للنقابة وعدد من الأشخاص الذين وصفوهم بالبلطجية، وكانوا في مقر النقابة.

وانتهت النيابة العامة إلى عدد من شهود عيان الواقعة من أعضاء نقابة الصيادلة في واقعة الاعتداء بالضرب على 4 من الصحفيين داخل نقابة الصيادلة.

وانتقل فريق من النيابة مساء أمس إلى مقر نقابة الصيادلة؛ لمعاينة مسرح الأحداث التي تعرض فيها الزملاء للاعتداء.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تمهيداً لتفريغها.

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم "محمد الجرنوسي من المصري اليوم، وعاطف بدر من المصري اليوم، وإسراء سليمان من الوطن، وآية دعبس من اليوم السابع".





من جانب آخر أعربت نقابة الصحفيين عن بالغ إدانتها واستنكارها لواقعة وجريمة الاعتداء بالضرب على 4 من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة، واحتجاز أكثر من 15 زميلًا داخل النقابة أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية انتخابات النقابة، مشيرة إلى أن الأكثر دهشة وغرابة أن يقع الاعتداء من قبل الحرس الخاص بالمدعو محيي عبيد نقيب الصيادلة.

وأكد مجلس النقابة فى بيان، أن هذه الجريمة والبلطجة التي نتج عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين للزملاء الصحفيين، أثناء ممارسة عملهم الصحفي، وتحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة، ولن تمرهذه الوقائع مرور الكرام.

وأوضح مجلس النقابة أنه سيتقدم ببلاغات للنائب العام ضد محيي عبيد، ومجلس نقابة الصيادلة وكل البلطجية المسؤولين عن هذه الجريمة، مشددًا على أن الاعتداء الآثم يطرح تساؤلات منطقية عما يحاول محيي عبيد وغيره إخفاءه عن الصيادلة ومن قبلهم المواطنين بالاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم الصحفي.



وأعلن مجلس النقابة، كامل تضامنه ودعمه للزملاء الذين تعرضوا للاعتداء، مؤكدًا أنه سيدرس خلال اجتماعه المقبل عددا من الإجراءات القانونية والنقابية والتي منها منع نشر اسم وصور المدعو محيي عبيد ،في الصحف والمواقع الإخبارية إلا ما يتعلق بكونه متهما، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حق الزملاء والدفاع عن كرامتهم.



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