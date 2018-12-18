شديد البرودة.. "الأرصاد": العظمى في القاهرة 21

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 20

دمنهور 13 21

الإسكندرية 11 20

بلطيم 11 20

مطروح 12 21

السلوم 08 20

سيوة 10 20

بورسعيد 12 21

دمياط 12 20

الزقازيق 13 19

الاسماعلية 10 21

السويس 10 21

العريش 09 21

رفح 08 20

رأس سدر 11 21

نخل 06 19

نويبع 17 21

طابا 13 19

كاترين 06 18

الطور 11 22

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 24

الفيوم 11 20

بنى سويف 10 20

المنيا 08 20

أسيوط 07 21

سوهاج 08 20

قنا 09 21

الأقصر 09 22

أسوان 11 22

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 08 21

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 18 23