بعد مشاركتها في حفل "كايرو ستيبس".. وزيرة الثقافة لـ"مصراوي": "أسرق السعادة"​

كتب - محمد عاطف:

شهدت دار الأوبرا المصرية، أمس، حفل موسيقي أحياه فريق كايرو ستيبس، مفاجأة كبيرة، تمثلت في مشاركة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة في الحفل، لتقوم بالعزف على آلتها المفضلة.

وقدم الفريق مجموعة مقطوعات موسيقية بعضها جديد والآخر يعزف لأول مرة.

من ناحية أخرى، قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية لـ"مصراوي"، إنه لم يعلم بمشاركة الوزيرة في الحفل إلا الساعة الخامسة عصر أمس، أي قبل الحفل بساعات معدودة.

وقال صابر: "اتصل الموسيقار باسم درويش بالوزيرة، صباح أمس، ويبدو أنه أقنعها بالمشاركة في الحفل، واتفقا على شكل المشاركة، خاصة أن الفرقة أحيت حفلًا في الإسكندرية بدون الوزيرة".

وتابع: "من أهم الأعمال التي تقدمها الفرقة أنها تمزج بين الفن الشرقي والجاز الغربي".

وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لـ"مصراوي"، أن فنها مصدر طاقتها وسبب سعادتها، ومهما كانت مشاغلها فإنها تكون في غاية السعادة عندما تنجح في سرقة أوقات سريعة للمشاركة في أي حفلات تتاح أمامها.

وشددت الوزيرة على أن لحظات عزفها أمام الجمهور هي أسعد أيام حياتها.​