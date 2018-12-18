"عين شمس" ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم في تصنيف "شنغهاي"

كتب - محمد قاسم:

أعلن الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إدراج كلية الصيدلة جامعة عين شمس ضمن أفضل 300 جامعة في مجال العلوم الصيدلية في تصنيف شنغهاي الصيني العالمي الشهير (تصنيف الموضوعات)، حيث احتلت المدى 201-300 على مستوى أفضل جامعات العالم لعام 2018 في هذا التخصص.

وأفاد سنجاب في بيان له، أن هذا الانجاز يأتي نتاجًا لجهود الجامعة برئاسة الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، في مجال رفع التصنيف الدولي لها، من خلال دعم البحث العلمي وتكريم الباحثين المتميزين.

وأشار إلى توسيع قاعدة العلاقات والشراكات الدولية وتفعيل العديد من اتفاقيات الشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، وما نتج عن ذلك تسليط الضوء على ما تزخر به الجامعة من عقول طلابها المتميزين والموهوبين والكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فضلاً عن الأبحاث العلمية الدولية.

وأكد سنجاب، استمرار الجامعة في تنفيذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تدعم تحسين تصنيف الجامعة دوليًا. ​