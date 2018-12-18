بالفيديو- نشاط الرئيس السيسي في أسبوع

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، فيديو بعنوان "الرئيس في أسبوع"، استعرض أنشطة الرئيس خلال الأسبوع الماضي.

السبت

توسط الرئيس شباب رواد الأعمال الأفارقة في جلسة "ريادة الأعمال"، التي عُقدت على هامش منتدى إفريقيا 2018 في شرم الشيخ، وشارك الرئيس في افتتاح المنتدى بإلقاء كلمة في اليوم التالي.

الأحد

شارك الرئيس في جلسة القيادة الجريئة والالتزام الجماعي لدفع الاستثمارات في منتدى إفريقيا، وألقى كلمة في ختام المنتدى.

الأربعاء

استقبل الرئيس وفدًا من رؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والأقليمية.

الخميس

أبرز الفيديو الجولة التفقدية لعدد من المشرعات الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.