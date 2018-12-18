الرئيس السيسي على "تويتر": "نطمح لتعزيز العلاقات مع النمسا في المستقبل"

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع "تويتر" تغريدة عبر فيها الرئيس عن سعادته بزيارة دولة النمسا.

وقال الرئيس: "سعادتى بالغة بزيارة دولة النمسا التي تربطها بمصر علاقات وثيقة نطمح لتعزيزها مستقبلاً، وأتقدم بالشكر للمستشار النمساوي على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأثق بقدراته كشاب سياسي واعد، في العمل المشترك لدعم العلاقات بين بلدينا".

ووصل الرئيس أول أمس الأحد، إلى فيينا في مستهل زيارة للنمسا تستمر 4 أيام، يحضر خلالها المنتدى الأوروبي الإفريقي، ويلتقي رئيس النمسا فان دير بلين، فيما تأتي هذه الزيارة المهمة في وقت تتولى فيه النمسا رئاسة الاتحاد الأوروبي بينما تستعد مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقى في العام المقبل.