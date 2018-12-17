​الرئيس السيسي يشارك في مأدبة عشاء تلبية لدعوة مستشار النمسا -صور

وزير الأوقاف يهدي "الزي الأزهري" لـ33 طالبًا بكلية الدعوة الإسلامية

(مصراوي):

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مأدبة عشاء على شرف رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في المنتدى الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى بفيينا.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورًا لمشاركة الرئيس السيسي في مأدبة العشاء، مؤكدًا أن المشاركة جاءت تلبيةً لدعوة مستشار النمسا سباسيتان كيرتز.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس السيسي، نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيليّن، حيث أجريت مباحثات موسعة أعقبها مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين.

كما زار السيسي، المجلس الوطني "البرلمان النمساوي"، حيث كان في استقباله فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس.