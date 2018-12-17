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    الأزهر يهنئ مملكة البحرين بعيدها الوطني الـ 47

    10:53 م الإثنين 17 ديسمبر 2018
    الأزهر يهنئ مملكة البحرين بعيدها الوطني الـ 47

    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

    كتب - محمود مصطفى:

    هنأ الأزهر الشريف وإمامه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وحكومة وشعب البحرين بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين للمملكة، والذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، والذكرى الـ19 لجلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة على عرش المملكة.

    وأعرب الأزهر في بيان له الإثنين، عن تقديره الكبير لما تشهده مملكة البحرين من نهوض وازدهار وتنمية، مؤكدًا دعمه التام لكل ما يعمل على استقرار ووحدة مملكة البحرين وشعبها العزيز.

    ودعا الأزهر، المولى عز وجل أن يُديم رُوح المودَّة والتعاون والتآلف بين أبناء الشعب البحريني الشقيق، وأنْ يُحقِّق لأمَّتنا العربية والإسلامية الأمنَ والاستقرارَ، والوحدة والرخاء وأن يُجنبها كل مكروه وسوء.

     

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