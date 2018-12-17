لحظة الاعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة -فيديو

كتب- محمود مصطفى:

نشر رود مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لوقائع الاعتداء على أربعة من الصحفيين داخل نقابة الصيادلة اليوم الإثنين.

وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في وقت سابق، إن نيابة قصر النيل بدأت سماع أقوال الزملاء الصحفيين المٌعتدى عليهم في مقر نقابة الصيادلة، اليوم.

وأضاف "عبدالرحيم": "توجهت النيابة في تمام الساعة الثامنة و30 دقيقة لمقر نقابة الصيادلة؛ لمعاينة مسرح الأحداث التي تعرض فيها الزملاء للاعتداء".

ويُنتظر أن تستمر التحقيقات حتى الساعات الأولى من صباح غدٍ، وذلك بحضور جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمستشار القانوني للنقابة.

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي- المصري اليوم، عاطف بدر- المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

وكان الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة اعتدى على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، واحتجزهم وتحفط على هواتفهم المحمولة، أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.

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