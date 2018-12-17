شيخ الأزهر يهنئ بابا الفاتيكان هاتفياً بحلول أعياد الميلاد

كتب - محمود مصطفى:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، مساء الإثنين، بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، لتهنئته بحلول أعياد الميلاد، وبمناسبة عيد ميلاد البابا الثاني والثمانين.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، عن خالص تهانيه لقداسة البابا ولكافة الأخوة المسيحيين في العالم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، عليه السلام -بحسب بيان للأزهر.

وهنأ شيخ الأزهر، بابا الفاتيكان بعيد ميلاده الثاني والثمانين، داعيا الله أن يحفظه ويطيل عمره من أجل الخير والمحبة والسلام.

من جانبه أعرب البابا فرنسيس عن شكره للإمام الأكبر على تلك اللفتة الطيبة الجميلة، التي تعبر عن إنسان مخلص يحمل المحبة الصادقة في قلبه، مؤكدا سعادته بتجدد اللقاء مع شيخ الأزهر في أبوظبي الإمارات العربية المتحدة قريبا.

وأضاف البابا قائلًا لشيخ الأزهر: "تأكد أنني أصلي دائما من أجلك، وأشكرك جدا على محبتك الخالصة".