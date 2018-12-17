جامعة الأزهر تقيم معرضًا للكتاب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

كتب- محمود مصطفى:

تقيم جامعة الأزهر، غدًا الثلاثاء، معرضا للكتاب بمقر كلية اللغة العربية بالدراسة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة في بيان له اليوم، أن المعرض يقام في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، مؤكدا الحرص على تنظيم عدد من معارض الكتاب على مدار العام بهدف إثراء الحركة الثقافية لدى منسوبي الجامعة.

وقال إن إقامة مثل هذه المعارض تأتي في إطار خطة الجامعة وإدراكا منها لأهمية القراءة في تنمية الكوادر البشرية مضيفا أن العلم أساس نهضة الأمم وتطورها، كما أنه يحقق الانتماء الوطني عن طريق غرس الروح الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات من خلال إتاحة الكتب التي توعيهم بأهمية الوطن وضرورة الحفاظ عليه.

وأكد حرص الجامعة على تنمية القراءة وتحفيز المجتمع الجامعي لها من خلال توفير الكتب بأسعار مناسبة ورمزية وتنظيم العديد من الفعاليات ومعارض الكتب باعتبار أن القراءة ضرورة تتوافق مع النماء الحضاري والثقافي.

وأضاف المحرصاوى أن غرس حب التعلم والقراءة ومعرفة طرق البحث الصحيحة من أهم الأهداف والغايات التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، مشيرا إلى أن القراءة تغذي عقل وروح الطالب خلال فترة وجوده بالجامعة فتتكون لديه المعرفة اللازمة التي تنير عقله وتحصنه ضد الأفكار الهدامة والسلبية.

يذكر أن الجامعة سبق ونظمت عدة معارض للكتاب بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية ومجمع اللغة العربية والهيئة المصرية العامة للكتاب.