تفاصيل اجتماع لجنة الشباب لمناقشة آثار "قانون الرياضة"

كتب- أحمد علي:

طالب النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، باستغلال نادي شركة سكر نجع حمادي الذي أنشئ منذ عقود قبل أية أندية أخرى بالصعيد.

وأضاف قنديل، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضه لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وتقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار مع الأندية الخاصة، أن "النادي لو تم استغلاله بالصورة الأمثل سيكون نافذة ومتنفس للشباب عوضًا عن الملاعب الخماسية التي يبنيها الأهالي وتهدم الآن بواسطة المحافظات".

ولفت قنديل إلى أن "شركة السكر تستطيع تعظيم دخلها من خلال اشتراكات اللاعبين وتأجير الملاعب لتدشين بنية تحتية متميزة".

ومن جانبه طالب عمرو أحمد طه ممثل عن نادي النصر للتعدين، إن قانون الرياضة الجديد في حاجة لإعادة النظر بالباب الخاص بالاستثمار الرياضي حتى يتماشى مع الاتجاه العام للاستثمار في الرياضة، مؤكدًا أن العديد من الدول أصبحت تستثمر في هذا المجال.

بدوره أكد محمد أحمد بدوي، ممثل نادي السكة الحديد، أن "هيئة السكة الحديد تعاني والجميع يعلم أنها تخسر ولديها 1500 عضوًا وفرق مشتركة في 14 لعبة وتلعب بالدوري الممتاز والاشتراك عندي لا يتعدى ربع جنيه".

وأضاف بدوي: "لو فكرت أن أغير اللائحة لزيادة الاشتراك فاللجنة الأوليمبية تشترط دفع 30 ألف جنيه رسوم وأنا لا امتلك والربع جنيه لا يكفي".

وتابع بدوي: "النادي قرر تأجير المحلات بسور النادي كي تصرف على الفرق وهيئة السكة الحديد عايزة تاخد مني إيجار المحلات وتخليني بدون موارد".

ومن جانبه قال ممثل نادي أسمنت أسيوط، أن "ميزانية النادي وميزانية الشركة لابد أن يكونا وجهان لعملة واحدة وذلك لدعم النشاط الرياضى في الأندية والنهوض بمستوى الرياضة المصرية".

وطالب أن يكون هناك نظام إلكترونى للدفع والمراقبة والعمل بشكل عام بدلا من المجموعة الدفترية التى يتم العمل بها حتى الآن، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم السماح بتعيين مجلس إدارة النادي من قبل مجلس إدارة الشركة لمزيد من التيسيرات في العمل على أرض الواقع.

وأثار ممثلو الأندية الخاصة وأندية الشركات، وخاصة ممثل نادي وادي دجلة، وممثل نادي الشركة الشرقية للدخان، مسألة تشكيل مجالس الإدارة وعما إذا كانت بالتعيين أو بالانتخاب، أو تعيين عدد من أعضاء تلك المجالس، واختيار العدد المتبقي بالانتخاب".

وقال ممثل نادي وادي دجلة طارق راشد، إن المشكلات التي تواجهها أندية الشركات تتركز في: "إشراف الدولة، والعضويات، وتشكيل مجالس الإدارية، وأشكال الملكية، والتمويل".

وقال ممثل نادي الشركة الشرقية للدخان إن "عددا كبيرا من الشركات تتعرض للخسارة، ما يتسبب في إعاقة النهضة الرياضية المنشودة لشباب مصر" -وفق تعبيره.

ومن جانبه، طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب أشرف رشاد، ممثلي الأندية بتقديم مذكرات إلى اللجنة، تتضمن مقترحاتهم بالمواد المراد تعديلها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.