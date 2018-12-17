محلب والجلاد يشاركان في عزاء إبراهيم سعدة

كتب- مصطفى علي:

شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، في عزاء الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعده، رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم الأسبق، بمسجد عمر مكرم.

كما شارك في العزاء الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ومندوب من رئاسة الجمهورية ومحمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعمر إبراهيم نافع وصفية مصطفى أمين، والفنانة هالة صدقى وبوسي شلبي، ومصمم الأزياء هاني البحيري، و عبد الله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد السيد النجار، والكاتب الصحفى عباس الطرابيلى ، والنائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب.

وشارك أيضا في العزاء يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين والكاتب الصحفي جلال دويدار والفنانة لقاء الخميسى والشيخ مظهر شاهين.