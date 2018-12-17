"عبد الرحيم": نيابة قصر النيل تسمع أقوال الصحفيين المُعتدى عليهم في "الصيادلة"

كتب- مصطفى على

قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن نيابة قصر النيل بدأت سماع أقوال الزملاء الصحفيين المٌعتدى عليهم في مقر نقابة الصيادلة، اليوم.

وأضاف "عبدالرحيم"، في بيان له: "توجهت النيابة في تمام الساعة الثامنة و30 دقيقة إلى مقر نقابة الصيادلة؛ لمعاينة مسرح الأحداث التي تعرض فيها الزملاء للاعتداء".

ويُنتظر أن تستمر التحقيقات حتى الساعات الأولى من صباح غدٍ، وذلك بحضور جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمستشار القانوني للنقابة.

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي- المصري اليوم، عاطف بدر- المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

وكان الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة اعتدى على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، واحتجزهم وتحفط على هواتفهم المحمولة، وذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.

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