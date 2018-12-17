"التأمين الصحي" تتعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة لتقديم خدمة مميزة للمرضى

كتب- أحمد جمعة:

وقعت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الاثنين، عقدًا مع اللواء طبيب مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وهو العقد الذي يتم بموجبه تقديم الخدمات الطبية لمرضى التأمين الصحي داخل جميع مستشفيات القوات المسلحة.

يهدف التعاقد إلى تقديم أفضل خدمة طبية لصالح مرضى التأمين الصحي، والمساهمة في إنهاء قوائم انتظار مرضى التأمين.

وقالت رئيسة "التأمين الصحي"، في تصريحات صحفية لها، إن توقيع التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتقديم خدمة مميزة لمرضى التأمين.