رئيس "زويل": طالب ثانوية حصل على ١٠٠٪ وفشل في الالتحاق بالمدينة

كتب- أسامة عبد الكريم:

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن هدفهم هو تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، لافتًا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تشهد تداخلًا بين مختلف التخصصات وتحتاج خريجين يمتلكون مهارات عالية.

وأضاف صدقي، أن مدينة زويل تقدم نموذجًا نتمنى تكراره في جميع الجامعات المصرية، حيث شهدت تعديلات كبيرة على التعليم العالي، موضحًا أن الطلاب يخضعون لاختبارات تسمى عملية قبول شمولية للالتحاق بالتعليم بمدينة زويل.

ولفت الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إلى أن هناك طالبًا حصل على ١٠٠% بالثانوية العامة، لكن تم رفضه ولم يتمكن من الالتحاق بمدينة زويل، وفي المقابل طالب آخر حصل على ٨٦% بالثانوية ولكنه حصل على تقييم أفضل في الاختبارات الشمولية، وهو ما يعكس أن الثانوية العامة ليست كافية للحكم على الطلاب، مؤكدًا أن مستوى التعليم انعكس على مستوى الخريجين إيجابيًا وهناك شركات تسعى للاستعانة بهم في تخصصات مختلفة وتم تخريج دفعتين حتى الآن.

وأشار صدقي إلى أنهم يفكرون في إنشاء مدرسة ابتدائي داخل مدينة زويل لتطوير التعليم الأساسي، ورفع مستوى المعلمين بجانب عمل الجامعة في مجال التعليم العالي، كما تم نشر ٧٤١ بحثًا.

وذكر أن الجامعة حصلت الجامعة على ١٢ براءة اختراع.