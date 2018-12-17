رئيس "زويل": ندرس إنشاء مدرسة ابتدائي لتطوير التعليم الأساسي

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنهم يفكرون في إنشاء مدرسة ابتدائي داخل مدينة زويل لتطوير التعليم الأساسي، ورفع مستوى المعلمين.

وأضاف "صدقي"، خلال كلمته بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، المنعقد بمدينة الغردقة، اليوم الاثنين: "هدف الجامعة هو تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل"، لافتًا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تشهد تداخلًا بين مختلف التخصصات وتحتاج خريجين يمتلكون مهارات عالية.

وذكر أن مدينة زويل تقدم نموذجًا نتمنى تكراره في جميع الجامعات المصرية، حيث شهدت تعديلات كبيرة على التعليم العالي، موضحًا أن الطلاب يخضعون لاختبارات تسمى عملية قبول شمولية للالتحاق بالتعليم بمدينة زويل.

يأتي انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" تماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري 2030 التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخلق وزارة الهجرة من خلاله منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.

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