أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

"مياه الجيزة": إصلاح خط مياه قطر 400 مم بمنطقة البحر الأعظم

07:40 م الإثنين 17 ديسمبر 2018
"مياه الجيزة": إصلاح خط مياه قطر 400 مم بمنطقة البحر الأعظم

المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الاثنين، عن إصلاح كسر بأحد خطوط المياه المغذية لشارع البحر الأعظم قطر 400 مم بشارع البحر، فور تلقى بلاغا من أحد المواطنين عبر الخط الساخن 125.

وأصدر المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، توجيهاته لإدارة المتابعة والسلامة والصحة المهنية بسرعة التوجه إلى مكان الكسر بالمعدات اللازمة وتم إصلاح الكسر وعمل اللازم، وتم إعادة فتح المياه وإزالة أسباب الشكوي.

وأضاف بدوي، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص الشركة على الاستجابة لشكاوي المواطنين.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة خط مياه البحر الأعظم منصور بدوي

الخبر التالى:

عضو "الصيادلة" بعد التعدي على الصحفيين: من يحمي مُحيي عبيد؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان