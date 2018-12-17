"مياه الجيزة": إصلاح خط مياه قطر 400 مم بمنطقة البحر الأعظم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الاثنين، عن إصلاح كسر بأحد خطوط المياه المغذية لشارع البحر الأعظم قطر 400 مم بشارع البحر، فور تلقى بلاغا من أحد المواطنين عبر الخط الساخن 125.

وأصدر المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، توجيهاته لإدارة المتابعة والسلامة والصحة المهنية بسرعة التوجه إلى مكان الكسر بالمعدات اللازمة وتم إصلاح الكسر وعمل اللازم، وتم إعادة فتح المياه وإزالة أسباب الشكوي.

وأضاف بدوي، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص الشركة على الاستجابة لشكاوي المواطنين.