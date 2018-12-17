زكريا عزمي وبدر ودياب يشاركون في عزاء إبراهيم سعدة ( صور )

كتب- مصطفى علي:

شارك عدد من الشخصيات العامة والسياسيين، مساء اليوم الاثنين، في عزاء الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وكان "سعدة"، وافته المنية الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 81 عامًا، إثر صراع مع المرض.

حضر للمشاركة في العزاء كل من: رجل الأعمال صلاح دياب، والكاتب صلاح منتصر واللواء طارق المهدي محافظ الأسكندرية الأسبق، وأحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، والمطرب أبو وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

شارك في العزاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجمال مبارك، وطاهر أبو زيد، وزير الشباب الأسبق، والنائب محمد السويدى عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات وخالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلىي، وعمرو الجارحي وزير المالية السابق والمحامي فريد الديب والنائب طلعت السويدي والمستشار أحمد سعد أمين عام البرلمان.

ويواصل المعزون التوافد على مقر العزاء بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.