السيسي يصدر قرارًا جمهورياً بإنشاء جامعة السلام الخاصة

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 557 لسنة 2018 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة السلام".

وينص القرار على أن يكون مقر الجامعة تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي مع طريق إيبار-ديما، بمدينة كفر الزيات، محافظة الغربية ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وأنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانوناً خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات.

وتتكون الجامعة من كليات الهندسة والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والفنون التطبيقية والتمريض، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.