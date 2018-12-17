"شوقي": "بقالنا سنين بنرمم في نظام التعليم.. وهذه المرة عملنا استبدال وتجديد"

كتب أسامة عبد الكريم:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن مصر تخوض رحلة تطوير من خلال استراتيجية التعليم الجديدة.

أضاف وزير التعليم، خلال كلمته بمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" المنعقد الآن بمدينة الغردقة، أن منظومة التعليم تضم ٢٢ مليون طالب ونحتاج ٥٥ ألف مدرسة بخلاف الحاليين لحل مشكلة الكثافة.

وذكر شوقي، أن 25% من طلاب الثانوية حصلوا على أكثر من 95%، ونسبة الرسوب في أولى كلية 50% مما يؤكد أن ثقافة المجموع ثقافة غير ناجحة ودخول الكليات يأتي لترضية الضغوط الأسرية.

وأوضح أن "الأسئلة الشائعة في التعليم هي أي اللي جاي في الامتحان، وليس الهدف التعلم".

واستطرد وزير التعليم أن مصر تستحق أجيالا قادرة على التعلم والمعرفة وتعلميما راقياً لاكتشاف مهاراتهم.

وتابع: "النظام الموروث مليء بالمشاكل، وبقالنا سنين بنرممها، ولكن هذه المرة عملنا استبدال وتجديد وليس ترميم، وهذا ما طبقناه على النظام الجديد 2.0".

وقال إن "البعض يخلط بين التعليم الجديد في الابتدائي ورياض الأطفال وبين الثانوية المعدلة".

وأردف أن "التغيير في الثانوية كان اختياريا وكنا هنرتاح من الهجوم علينا، وتكلفة تعديل النظام الحالي أكثر ٥ أضعاف بناء النظام الجديد".