بالصور.. ننشر تفاصيل مخطط تطوير مثلث ماسبيرو بعد بداية الحفر

كتب- محمد نصار:

بدأت أعمال الحفر في منطقة مثلث ماسبيرو من جانب الشركات المنفذة لمشروع تطوير المنطقة، منذ الثلاثاء الماضي خاصة في الجزء المطل على شارع 26 يوليو.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، اعتمد مخطط تطوير مثلث ماسبيرو، في السابع عشر من أكتوبر الماضي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وفي بداية ديسمبر الحالي، اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط العمراني المخطط التفصيلى لمشروع مثلث ماسبيرو.

وينشر "مصراوي" تفاصيل الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمنطقة بالمساحات، إلى جانب صور للمنطقة بعد تطويرها.