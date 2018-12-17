صحفيون يحررون محضرا بالاعتداء عليهم داخل نقابة الصيادلة

كتب- إسلام ضيف وأحمد جمعة:

حرر عدد من الصحفيين، محضرا بقسم قصر النيل، بعد الاعتداء عليهم داخل نقابة الصيادلة، أثناء تغطية تقدم الدكتور كرم كردي بأوراق ترشحه لانتخابات نقابة الصيادلة.

وتعرض الزميل محمد الجرنوسي، المصور، بالمصري اليوم، للاعتداء من أمن النقابة وتكسرت الكاميرا الخاصة به، بجانب الاعتداء على الزميلتين آية دعبس باليوم السابع، وإسراء سليمان بالوطن، وعاطف بدر بالمصري اليوم.

واعتبر محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ما حدث "بلطجة"، مؤكدا لمصراوي، أن النقابة لن تترك ما حدث دون اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.