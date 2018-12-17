"مستقبل وطن" ينظم قوافل تعليمية لـ"الإعدادية والثانوية" بجنوب سيناء

القاهرة- مصراوي:

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة جنوب سيناء، قوافل تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، للقضاء على الدروس الخصوصية.

ويأتى ذلك في إطار اهتمام حزب مستقبل وطن، بالعملية التعليمية وترسيخ النظام التعليمي الجديد الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وحسب بيان، الاثنين، تنطلق أولى القوافل من مدينة السلام شرم الشيخ، يوم الجمعة المقبل، ثم تتوالى في باقى مدن المحافظة بالتعاون بين الحزب ونقابة معلمين جنوب سيناء ونادي شرم الشيخ الرياضى.

وجاء ذلك من خلال التنسيق بين مؤسسات الدولة بالكامل للنهوض بالعملية التعليمية حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالتعليم وإعطائة أولوية قومية في تلك المراحله للقضاء على الدروس الخصوصية وخلق جيل قادر على الفهم والإبتكار وتحمل المسئولية الوطنية تجاة الوطن.

ويقبل الطلاب على مراجعات المدرسين لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية، حيث يتوقعون أسئلة الإمتحانات من هذه المراجعات.

وتنطلق المراجعات يوم الجمعة عقب صلاة الظهر في مادة العلوم للشهادة الإعدادية بينما تبدأ مراجعات الشهادة الثانوية بمادة الفرنساوى في الثالثة والنصف عصر نفس اليوم.