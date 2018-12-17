الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة في القاهرة

كتب- إسلام ضيف:

شهدت النقابة العامة للصيادلة بالقاهرة، اليوم الاثنين، اعتداءات على عدد من الصحفيين المختصين بتغطية الشأن النقابي.

البداية كانت عندما قدم الدكتور كرم كردي، المرشح المحتمل لمنصب نقيب الصيادلة، إلى مقر النقابة بجاردن سيتي، لتقديم أوراق ترشحه، وأثناء إدلائه بتصريحات مطوّلة للصحفيين، اعترض أحد المسؤولين بالنقابة على تجمع الصحفيين حول "كردي" والتصوير بالنقابة، وهو ما رفضته إحدى الصحفيات، الأمر الذي دفع المسؤول بالنقابة إلى أخذ هاتفها المحمول وكسره، واستفز هذا المشهد عددًا من الصحفيين.

ولم يكتفِ المسؤول بالنقابة بهذا، بل أخذ هاتف زميلة صحفية أخرى وكسره أيضا، وعلى الفور تدخل عدد من "البودي جاردات" بالنقابة واعتدوا على مصور صحفي وطردوا الصحفيين خارج النقابة.

ورفضت الصحفيات المعتدى عليهن مغادرة النقابة إلا بعد الاتصال بالشرطة لتحرير محضر رسمي بما حدث من اعتداء عليهن.