أول تعليق لوزير التعليم على إضافة التربية الرياضية للمجموع

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تبحث ضوابط وآلية جعل مادة التربية الرياضية أساسية لدى طلاب المدارس.

جاء هذا تعليقًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات في بعض المحافظات، السبت الماضي، وقال: "إحنا محتاجين نفكر إن الرياضة تبقى مادة أساسية في المدارس والجامعات علشان الناس تديها الاهتمام الكافي"، في تعقيب له على نتائج المرحلة الأولى من حملة "100 مليون صحة" للكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية، والتي كشفت عن إصابة ملايين المصريين بالأمراض غير السارية مثل: السمنة والضغط والسكر.

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الرئيس يقصد بكلمته أن تكون الرياضة جزءًا أساسيًا في حياة الطلاب: "فلسفة كلام الرئيس بتدور حول إنه عايز الطلاب يلعبوا رياضة، لكن هو مدخلش في تفاصيل إنها تضاف للمجموع أو مين يدي الدرجات، هو عايز الناس تمشي ويبقوا أصحاء، لو فهمنا الفكرة مش هتفرق كتير هنحققها إزاي".

وقال شوقي إن الوزارة تحاول نقل فكر الطلاب وأولياء الأمور بعيدًا عن الدرجات والامتحانات والمجموع، مع وعيها الكامل باهتمام الناس بالدرجات والشهادات: "ده جزء من الوعي اللي مصرين نغيره، لازم الناس تعرف إن الرياضة مهمة مش علشان في المجموع أو بره المجموع، والرسم فن جميل بعيدًا عن وجوده في المجموع أو خارج المجموع، إحنا عارفين اهتمام الناس بالشهادات والدرجات وخوفهم من إساءة استخدام بعض الدرجات"..

وأكد شوقي أن الرئيس قدم مقترحه قبل يومين فقط، وبالتالي تحتاج الوزارة إلى وقت للتفكير في حل يحقق فلسفة مقترح الرئيس، خاصة أن هناك مشكلات في تجهيز بعض المدارس وأعداد معلمي التربية الرياضية، كما أنه لا بد من التفكير في آلية لوضع الدرجات حال إقرار دخول المادة في المجموع: "إحنا هنحاول نحقق هدف الرئيس، هنفكر وهنحط ضوابط، توصلنا في الآخر لإن الولاد يلعبوا رياضة".