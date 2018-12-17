بالصور| بعد نجاح العملية الشاملة.. الحياة تعود لطبيعتها في شمال سيناء

كتب- محمد سامي:

عادت الحياة إلى طبيعتها، في مدن شمال سيناء، بعد أن واصل أبطال القوات المسلحة والشرطة بطولاتهم في مكافحة الإرهاب خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 ويظهر ذلك خلال البيانات التي تصدرها القيادة العامة للقوات المسلحة حول نتائج الحرب على الأرهاب والتي كان آخرها البيان الثلاثين.

وتوضح البيانات تدريجيا ما يحققه أبطالنا من نجاحات خاصة فى مدن شمال سيناء وتعكس حالة الهدوء والاستقرار والحياة الطبيعية التي بدأت في العودة تدريجيا لطبيعتها، وانتظمت الدراسة فى المدارس والجامعات، وعادت سيناء آمنة مستقرة، تتطهر يومًا بعد يوم من دنس الإرهاب الأسود، يحميها رجال عقيدتهم "النصر أو الشهادة"، تتقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل يقوم على البناء والتعمير

محافظ شمال سيناء في جولة تفقدية للأسواق والميداين

اصطحب محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، عددًا من وسائل الإعلام، في شارع 23 يوليو حيث بدا المشهد طبيعيًا، المحلات بمختلف أنشطتها "مطاعم، مقاهي، كافيتريات، ملابس، بلاستيك ومنظفات وغيرها" تفتح أبوابها، تستقبل المواطنين، المصالح الحكومية تعمل بانتظام، الجميع يمارس حياته الطبيعية دون قلق أو مشاكل، بينما يتواجد رجال الأمن لتوفير الأمان وفرض الانضباط، في حين السيارات ووسائل المواصلات المختلفة تسير في خطوط سيرها تنقل الركاب في هدوء ينظم حركتها رجال المرور.

وانتشرت عربات الخضروات والفاكهة ومحلات الأسماك بمختلف أنواعها، وبسؤال المواطنين عن توافر احتياجاتهم أكدوا على توافر جميع متطلباتهم من الخضار والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء وكذلك السلع الغذائية والإستراتيجية، مؤكدين أن الأسعار في متناول الجميع، ولا توجد أي أنواع من الاحتكار وزيادة الأسعار فالكل في العريش يعلم بمدى المعاناة التي عاشها الجميع قبل انطلاق العملية الشاملة، بينما اصطف العشرات أمام أفران الخبز التي تعمل على مدار اليوم لتوفير احتياجات المواطنين من "العيش"،

وعقب المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة على المشهد قائلًا: "جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة تحرص على توفير جميع احتياجات المواطنين، وجميع الأسواق تخضع للرقابة الصارمة لمنع أي مخالفات أو تجاوزات ، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها مخزون من السلع الإستراتيجية كافى جدا ، مشيرا إلى أن الخضروات والفاكهة متوفرة بكميات كبيرة والأسعار مشابهة أو أقل من القاهرة والجيزة، كما أننا بصدد فتح باب التنافس بين التجار لمنع أي أساليب من الاحتكار، والعودة بالنفع على مستوى الأسعار، وأن الجميع يعلم أنه لا تهاون مع أي مخالفات بحق المواطنين، مؤكدًا أن أجهزة الخدمة الوطنية لا تتأخر في توفير احتياجات من السلع تتطلبها المحافظة في حالة أي مشاكل طارئة".

كما تفقد المحافظ، عددًا من المدارس من بينها، مدرسة أحمد عرابي الابتدائية التابعة لإدارة العريش التعليمية والتي تأسست عام 1954، وكانت مثالًا لانتظام الدراسة في جميع المدارس بشمال سيناء.

القرية الأولمبية بالعريش

القرية الأوليمبية بمدينة العريش، امتلأت بآلاف الرياضيين الموهوبين من شباب المدارس والجامعات، وأقيمت مباريات ختام دوري المدارس الذي انطلق برعاية مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء.

وعبر الشباب والأهالي وأولياء الأمور عن فرحتهم وتفاعلهم مع الأغاني الوطنية داخل الصالة، وسادت حالة من الفرحة والبهجة بين جميع الحاضرين الذين رفعوا علم مصر، وتفاعل الحاضرين مع كاميرات التلفزيون والتصوير رافعين علامات النصر في إشارة إلى تحدي الإرهاب.

وقال إيهاب حسن، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء: "تعد الصالة المغطاة أحدث مشروع رياضي عملاق في مصر يقام على ساحل مدينة العريش بشمال سيناء، لتصبح مدينة العريش مؤهلة لاستقبال البطولات الرياضية حيث توجد بنية تحتية رياضية مكتملة لخدمة الرياضيين بشمال سيناء، وأقيمت الصالة المغطاة على مساحة 24 ألف متر مربع فى منطقة الواحة، وتضم مجموعة من الصالات الرياضية والملاعب المختلفة، منها: "ملعب متعدد الأغراض لكرة القدم الخماسي والكرة الطائرة وتنس الطاولة والسلة واليد والمصارعة والجمباز وغيرها من الألعاب المختلف - غرف لخلع الملابس - غرف واستراحات للحكام -غرف إدارية وأخرى للبث التلفزيونى والإذاعى - غرفة للطبيب - مركز للمؤتمرات وآخر للمعلومات ومركزإعلامى – ساحة لانتظار السيارات – ساحة لانتظار كبار الشخصيات"، كم أن هناك أيضا حمام السباحة الأوليمبي لتأهيل الأطفال والشباب للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وقدمت الفرق الفنية والرياضية العديد من الألعاب والفقرات الترفيهية، وسط حضور أسري وجماهيري كبير، في دليل واضح على عودة الحياة لطبيعتها عادت بالفعل إلي شمال سيناء .

2608 شقق ضمن مراحل مشروع الإسكان الاجتماعي بالعريش

مشروع الإسكان الاجتماعي بالعريش شاهد على جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنمية شبة جزيرة سيناء، وجرى تم تصميم عدد العمارات على أعلى مستوى ، كاملة المرافق والتشطيب جاهزة للتسليم لتعكس مدى الأمن والإستقرار الذي تعيشه محافظة شمال سيناء، بعد النجاحات المتلاحقة للعملية "سيناء 2018"، وكأنها البادرة في مشروعات البناء والتعمير.

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الاستثمارات التي تم وضعها في مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغت 450 مليون جنيه لإنشاء 2608 وحدة موزعة على الخمس مراكز بالمحافظة ، مشيرًا إلى أنه للتيسير على اهالى رفح المتضررين تم تأجير عمارات سكنية من وزارة الإسكان للمواطنين يدفع الساكن منها 100 جنيه فقط شهريًا بينما تدفع المحافظة عنه 310 جنيهات، لافتاً إلى أن ثمن الشقة موحد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

مشايخ سيناء يد واحدة مع الجيش والشرطة

أكد أهالي ومشايخ سيناء، أنهم يعيشون حالة من الهدوء والاستقرار مع نجاحات العملية "سيناء 2018" التي شنتها القوات المسلحة والشرطة لاقتلاع جذور الإرهاب وهدم البنية التحتية له، مؤكدين نثق في قدرات الجيش والشرطة ونقف خلف الأبطال في حربهم على الإرهاب، مقدمين الشكر لرجال القوات المسلحة لمراعاتهم حقوق السيناوية.

وقال الشيخ سالم العكش، أحد مشايخ مدينة العريش بشمال سيناء، نعيش حاليًا وسط حالة من الهدوء والاستقرار، الكل يمارس حياته الطبيعية، المصالح الحكومية تؤدي دورها، الجامعات والمدارس منتظمة، هناك مشروعات حيوية يجري تنفيذها على أرض سيناء، لرفع مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، على رأسها مشروع ترعة السلام أكبر مشروعات شمال سيناء، الذي يستهدف استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يتم تخصيص 25% من مخصصات الزراعية لأبناء شمال سيناء.

وأكد الشيخ سالم العكش: "نقدر وضع الدولة، وما تتخذه من إجراءات صارمة للنهوض بالوطن، ونحن جميعاً على استعداد لتحمل المزيد في سبيل الحفاظ على بلدنا والتصدي للمؤامرات الخارجية ونصدق على جميع قراراتها التي تصب في النهاية في مصلحة المصريين، مؤكدا على توافر جميع احتياجات المواطنين من مأكل ومشرب، وسلع أساسية واستراتيجية".

ووجه الشيخ سالم رسالة إلى إعلام الشر، الذي ينقل أحداثا كاذبة عن سيناء قائلًا، "لن تنالوا من عزيمتنا أبدًا، نصطف جميعًا خلف قواتنا في مواجهة إرهابكم، ونعتبر أبناءنا جميعًا أبناءً للقوات المسلحة والشرطة المدنية، وسنقضي عليكم بفضل الله تعالى"، مشيرًا إلى أنهم مستعدون لاستقبال المصريون الشرفاء، ليروا على الطبيعة كيف نعيش في أمن واستقرار برعاية الجيش والشرطة.

وأشار الشيخ عبد الحميد الأخرسي ، أحد مشايخ قبيلة الأخارسة بشمال سيناء ، إلى تقدير أهالي سيناء بما يدور من أحداث في مواجه الإرهاب الغاشم، مؤكدًا أننا نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وجهاز الشرطة الباسلة،

وقال الشيخ الأخرسي موجهًا رسالة إلى أعداء الوطن " نحن وقود لمعدات قواتنا المسلحة وجنازير لمدرعاتهم وقذائف لمدافعهم ضد أي إرهاب غادر على أرضنا الطيبة".

محافظ شمال سيناء

أكد اللواء محمد عبد اللطيف شوشة، محافظ شمال سيناء، نجاح العملية الشاملة "سيناء 2018" في تحقيق أهدافها بتدمير البنية التحتية للإرهاب وحصاره وقطع الإمدادات عنه الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار محافظة شمال سيناء وأهلها الذين ارتفعت روحهم المعنوية ، عقب النجاح الذي حققته قواتنا المسلحة في مواجهة التحديات وحماية الوطن أرضاً وشعباً، والتأكيد على المستقبل الواعد لأرض الفيروز المقرر أن تكون قبلة المستثمرين في الداخل والخارج، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في التحدي وباتت المرحلة القادمة هي جني الثمار، مقدماً الشكر للقوات المسلحة التي لعبت دورًا هاما في تحقيق التنمية في مصر في هذه الفترة الحرجة من عمر الوطن والإشراف على العديد من المشروعات القومية.

وقال محافظ شمال سيناء، إن هناك برنامجًا لتطوير منظومتي الصحة والتعليم، ويتم تطبيق منظومة التعليم الجديدة لتطوير التعليم، وقد كنا في سباق مع الزمن لانطلاق الدراسة مع جميع المحافظات رغم ظروفنا الصعبة ونجحنا في ذلك بفضل من الله، وفي مجال الصحة، ننفذ خطة عاجلة لتطوير جميع المستشفيات لرفع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى وجود 4 مستشفيات مركزية في كل مدينة، كما تم عمل برتوكول مع وزارة الصحة يقضي بوجود 14 أستاذ جامعي من التخصصات المختلفة من أجل رفع النسق الطبي بمستشفيات شمال سيناء.

أما عن برامج التنمية المجتمعية أشار "شوشة" تعد أهم محاور التنمية في المحافظة، حيث يجري تنفيذ عدد من الخطط والبرامج والأنشطة للنهوض بالمجتمع السيناوي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والعلمية والنفسية، وتمكين النشء والشباب من المشاركة السياسية والمجتمعية وحثهم على العمل الجماعي والتطوعي، ونحرص في التجمعات البدوية الجديدة التي يجري إنشاءها على تخصيص منزل و10 فدادين لكل فرد سيناوي و6 خلايا نحل، بالإضافة إلى الصوب الزراعية والتي يتم تحديدها وفقا لنسبة الملوحة في المياه، ويساهم هذا المشروع الجاري تنفيذه، في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 5 آلاف و500 فدان، موضحًا أن أبناء شمال سيناء يمارسون كافة الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والرياضية المختلفة وأن الحدائق العامة والمتنزهات تعمل بصورة طبيعية.

وقدم شوشة الشكر إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية لاهتمامها بتنمية سيناء، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات المعيشية للمواطنين، كما أن هناك تعاون وثيق بين جميع مؤسسات الدولة والسلطات المحلية لتوفيرالإمدادات الغذائية وتقديم كافة الخدمات سواء الصحية والتعليمية.

كما وجه " شوشة " التحية والتقدير لجميع أهالي سيناء لتحملهم خلال الشهور الماضية الأوضاع الأمنية التي كانت موجودة، منوها أن ذلك جاء من أجل حمايتهم وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على الأمن القومي المصري.