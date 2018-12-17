برلماني: زيارة السيسي للنمسا لتعزيز الأمن القومي لمصر

القاهرة- مصراوي:

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحالية للنمسا، في إطار السياسة المصرية التي تنتهجها القيادة السياسية لتعزيز الأمن القومي وتحقيق المصالح الوطنية المصرية والسياسية والاقتصادية، وغيرها، فضلا عن تأكيد الدور الريادي لمصر في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد عبدالقادر، في بيان، الاثنين، بحجم التحركات والجولات المكوكية التي يسعى من خلالها الرئيس السيسي، لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر للمساهمة في تحسين حالة الاقتصاد القومي والدفع به إلى أعلى مستوياته، فضلا عن إعادة السياحة الغائبة عن مصر منذ سنوات من خلال تحقيق الاستقرار.

وتابع، أن دور مصر الريادي يفرض عليها التواصل مع كل القوى العالمية والمجموعات الدولية لتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لتنمية أفريقيا.

وأضاف عبدالقادر، أن توجيه الدعوة من قبل القيادة السياسية في النمسا للرئيس السيسي، لحضور قمة ثنائية قبيل انطلاق القمة متعددة الأطراف بين أوروبا وإفريقيا، يؤكد أهمية الدور الحقيقي لمصر في القضايا المصيرية الدولية، موضحا أن الزيارة المصرية للنمسا تأتي بعد غياب نحو 11 عاما، وتشهد توقيع عدد من البروتوكولات، فضلا عن عدة لقاءات ستشهدها زيارة الرئيس ومنها لقاؤه المرتقب مع رئيس البرلمان النمساوي لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين، ومسئولى (13) شركة بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين وذلك في لقاء تنظمه الغرفة التجارية النمساوية، لبحث سبل زيادة الاستثمارات النمساوية في مصر ودعم التبادل التجاري والتعاون الفني والتكنولوجي والعلمي مع النمسا.