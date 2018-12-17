ماريان عازر بالتليفزيون الفرنسي: الدستور المصري منح المرأة حقوقا مساوية للرجل

القاهرة- مصراوي:

أجرت قناة "France3"، الفرنسية حوارًا مع الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولي للتسامح و السلام.

وتحدثت عازر، عن تمكين الشباب في مصر بظل التحديات التي يواجهها الشباب، وكذلك دور الدولة في تمكين الشباب والحث على ريادة الأعمال من خلال الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وتطرقت عازر، في حديثها لفعاليات عام الشباب ومؤتمر الشباب ودوره في التواصل مع الشباب، إضافة لوضع المرأة في مصر، خاصة التي لا تملك إمكانيات مادية والتي تتعرض لظروف قهرية.

وأشادت عازر، بدعم الرئيس السيسي للمرأة، مستشهدة بزيادة عدد الوزيرات والنائبات كنتاج للإرادة السياسية، مشيرة إلى أن الدستور المصري منح المرأة حقوقا مساوية للرجل "وضرب الرئيس عدة أمثلة لتفعيل هذا بتعيينه عددًا من النائبات مساوٍ لعدد النواب".

كما تحدثت عازر عن حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس للتواصل مع السيدات بالإضافة لدوره المهام في دعم المرأة المصرية.