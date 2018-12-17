استشعار حراري وكاميرات.. "الآثار": إجراءات جديدة لمراقبة منطقة الأهرام

كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى زيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس بصدد تنفيذ منظومة تأمين كاملة بمنطقة الهرم تقوم عليها الوزارة حاليًا، بالإضافة إلى تطوير منظومة الأمن ومراقبة المنطقة بأحدث الكاميرات ومعدات التصوير والمراقبة لمنع المخالفات.

وأوضح وزيري لـ"مصراوي" اليوم الاثنين، أن هناك شركة خاصة تسمى "ديفكس" ستتولى مراقبة المنطقة خاصة بالاستشعار الحراري، وكاميرات حديثة تتوجه إلى أي جسم يتحرك أثناء الليل، على غرار الموجودة في المتحف المصري.

وأضاف أن إسناد تأمين المنطقة لشركة خاصة سيزيد من عملية التأمين داخل المنطقة الأثرية، مع زيادة الاحتياطات الأمنية أيضًا، لمنع صعود أي شخص للهرم.

وتابع: "من سيخالف ذلك سيعاقبه القانون، وستكون هناك أعداد كبيرة من الكاميرات على أسوار المنطقة وعلى جميع المداخل والمخارج، لرصد جميع الزائرين وتحركاتهم، وسيكون هناك إدارة وغرفة للتحكم بالكاميرات".

قائلًا: "إن هناك خطة لتأمين منطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة التأمين في معبد الأقصر وأغلب أماكن البر الغربي مثل حتشبسوت ووادي الملوك، والرمسيوم، والملكات وكل هذا بقرض إسباني".​