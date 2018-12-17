طلب إحاطة لرئيس البرلمان بسبب مصانع حفاضات "بير السلم"

كتب - أحمد على:

تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، حول ضرورة التصدي لمصانع بير السلم التي تستغل ارتفاع الأسعار وحاجة الأسر الفقيرة لأية حلول، ويقومون ببيع حفاضات أطفال غير مطابقة للمواصفات الصحية، بأسعار رخيصة في الشوارع وعلى الأرصفة، غير عابئين بخطورتها على الأطفال خاصة مع استخدامها بشكل مستمر.

وأوضح دسوقي أن العديد من الدراسات أثبتت خطورة هذه النوعية من الحفاضات المبطّنة بالبلاستيك أو الألياف الصناعية على الأطفال، حيث لاتمتص البلل وتجعل الاحتكاك مباشر بين الجلد والحفاضة، والمشكلة تتفاقم عن كونها حدوث التهابات جلدية، لتصل إلى التهابات حادة في الجهاز التناسلي، بالإضافة إلى خطورة مضاعفة بالنسبة للذكور لأن استمرار استخدام هذه الحفاضات يزيد من خطورة إصابة الذكور بالعقم مستقبلًا.

وأشار النائب إلى أن الأزمة الحقيقة تكمن في انعدام الرقابة على مثل هذه المصانع، مطالبًا بشن حملات مكثفة ضد جميع المخازن والمصانع غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية.