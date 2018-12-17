رئيس "تعليم البرلمان": اجتماع مع وزير التعليم لبدء اعتبار التربية الرياضية مادة أساسية

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول اعتبار مادة التربية الرياضية، مادة أساسية أمر "واجب النفاذ".

وأضاف هاشم لـ"مصراوي"، أن اللجنة ستبدأ فورًا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، للاتفاق على آلية تفعيل توجيهات الرئيس السيسي حول الاهتمام بالتربية الرياضية في المدارس، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم بإجراء أي تعديل تشريعي لتطبيق رؤية الرئيس في حال الحاجة إلى ذلك.

وأشار إلى أن الاهتمام بالرياضة، أمر مهم ولا غنى عن الاهتمام به مثل الاهتمام بالمواد العلمية.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الأسبوع المقبل لمناقشة تطبيق مادة التربية الرياضية كمادة أساسية، مؤكدًا أن اللجنة أوصت في اجتماعها الأسبوع الماضي، بإنشاء كلية تربية رياضية بجامعة القاهرة وأخرى في عين شمس، ما يؤكد تطابق وجهة نظر اللجنة مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالرياضة.​