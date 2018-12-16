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السيسي يجرى محادثات مهمة غدًا مع رئيس النمسا

10:27 م الأحد 16 ديسمبر 2018
السيسي يجرى محادثات مهمة غدًا مع رئيس النمسا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

فيينا- (أ ش أ):

يُجري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح غد الاثنين بقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا مباحثات هامة مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.

ويعقد الرئيس السيسي، ظهر غد الاثنين، اجتماع قمة مع المستشار النمساوي سباستيان كيرتز بمقر المستشارية بوسط فيينا يركز على تدعيم العلاقات الثنائية والقصايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي والمستشار النمساوى مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما.

كما يجرى الرئيس السيسي مباحثات بعد ظهر غد مع رئيس البرلمان النمساوي فولفانج سوبوتكا تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة البرلمانية.

وسوف يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة على هامش مباحثات الرئيس السيسى مع كبار المسؤولين النمساويين.

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