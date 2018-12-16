"ألسن عين شمس" تبحث تطبيق الخدمات الإلكترونية لطلاب الكلية

كتب- محمد قاسم:

عقدت الدكتورة سلوى رشاد وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماعا موسعًا مع الدكتور هاني شاكر مدير المكتبة الرقمية بالجامعة ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية النوعية والمسؤول عن تطبيق الخدمات الإلكترونية الخاصة بكلية التربية النوعية على جميع كليات جامعة عين شمس، بهدف التعرف على أهم الخدمات التكنولوجية التي توفرها وحدة المكتبة الرقمية للكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السداوي المدرس المساعد بقسم المكتبات بكلية الأداب، وفريق العمل بوحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية برئاسة الدكتور أحمد مراد مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية .

وذكرت الكلية في بيان لها، أن الدكتور هاني شاكر استعرض عددًا من البرمجيات التي توفرها الوحدة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية، موضحًا أن تلك البرمجيات تتم استخدامها عن طريق الملصق الذكي "qr cood" عن طريق الايميل الرسمي، مشيرًا إلى خدمة "online " التي توفرها الوحدة للكليات المشاركة في المشروع الذي أطلقته الوحدة لربط كليات الجامعة إداراتها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بشكل الكتروني ببعضها البعض.

وأضافت الكلية أن خدمة "الإدارة الإلكترونية" تستهدف ربط الإدارات بشكل إلكتروني وتوفير الوقت بشكل قياسي، كذلك خدمة "عاجل" التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس وتعريفهم بأهم الاخبار الخاصة بالجامعة بشكل سريع، وخدمة "الجدول الدراسي الالكتروني"، للتذكير بمواعيد المحاضرات قبل موعدها بربع ساعه لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.