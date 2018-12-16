مسؤول حكومي: مصر تسعى للحصول على مرتبة متقدمة ‏في مؤشرات الأمن السيبراني

القاهرة- أ ش أ:

أكد المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سعي مصر للحصول على مرتبة متقدمة ‏في مؤشرات الأمن السيبراني والعديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن المعلوماتي.

وأوضح عبد التواب - في كلمته خلال مؤتمر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق" والذي يقام تحت رعاية وزير ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، خلال الفترة من 16 - 20 ديسمبر الجاري- ‏أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجلس النواب، يبذلان جهوداً ‏كبيرة، لإصدار بعض القوانين الخاصة بالأمن المعلوماتي المصري، مثل قانون ‏جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنظيم ‏المعاملات الإلكترونية

وأشار إلى أهمية الأمن المعلوماتي ، حيث أصبح أمراً أساسياً وضرورياً في جميع دول العالم لاسيما في ظل ما يشهده العالم حالياً من نمو سريع ومتزايد في إعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية ‏المتعددة ، وهو ما يفرضه ضرورة التعامل معها ومواجهتها بأعلى قدر من الجدية واليقظة.

وأكد "عبد التواب" أن الأنظمة الإلكترونية تحتاج بشدة إلى وجود نظام تأمين لضمان سلامتها ، فدول العالم أصبحت تعي خطورة تلك الهجمات والتهديدات الإلكترونية ، منوها إلى أن حجم الإنفاق السنوي عالمياً على الأمن المعلوماتي وصل لحوالي 144 مليار دولار، ‏بينما 1.7 تريليون دولار هو حجم الإنفاق العسكري سنوياً، وبالتالي أصبح ‏الإنفاق على الأمن المعلوماتي يمثل 8% من حجم الإنفاق العسكري عالمياً وذلك نظراً لأهميته.