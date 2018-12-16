​"الري": إزالة 26 حالة تعد على نهر النيل في البحيرة وقنا

كتب- أحمد مسعد:

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على نهر النيل بمحافظتي البحيرة وقنا ، أسفرت عن إزالة 26 حالة تعد على مجرى نهر النيل.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد ، أن إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة حتى اليوم بلغت 42 ألفا و627 حالة تعد.

وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".