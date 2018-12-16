"البحوث الإسلامية": تنظيم 9 آلاف مقهى ثقافي و24 ألف ندوة وأمسية في 2018

كتب- محمود مصطفى:

كشف مجمع البحوث الإسلامية، عن حصاد نشاطه بمحافظات الجمهورية لعام 2018، حيث جرى تنظيم 9674 مقهى ثقافي بالمناطق والأحياء السكنية بمحافظات الجمهورية، خلال عام 2016.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن فكرة المقاهي شهدت قبولًا كبيرًا من جانب المواطنين باعتبارها تقدم رسائل توعوية بشكل يلائم بعض فئات المجتمع من رواد تلك المقاهي.

وأضاف عفيفي أن تلك المقاهي تحقق تأثيرًا جيدا في عملية التواصل مع الجماهير، من خلال معايشة قضايا وهموم المواطنين وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم، وإحياء القيم الإنسانية المهجورة في حياة الناس، واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن، وغير ذلك من القيم التي يحتاجها كل مواطن خاصة في هذه المرحلة الراهنة.

وأضاف أن المجمع عقد أيضًا خلال 2018، 24566 ندوة ثقافية في معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة والسجون، ومراكز الشباب والنوادي، لتحقيق مزيد من التواصل في إطار خطة المجمع التوعوية للتواصل مع جميع المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن تلك الندوات تنوعت لقاءاتها لتشمل العديد من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها جنود الأمن المركزي مثل: الحفاظ على الوطن ومقدراته، وفضل التضحية في سبيله، وشرف الجندية وأهميتها، مع بيان كذب وتضليل جماعات العنف والتطرف.

وأوضح عفيفي أن الندوات التي عقدت في أقسام الشرطة والسجون ومراكز الشباب والنوادي ركزت على أهمية القيم الأخلاقية والإنسانية، ودعم مبادرات التعايش المشترك، والتركيز على المشتركات الإنسانية وبيان أثرها في التعايش السلمي بين الناس، بالإضافة إلى جوانب مهمة في حياتهم كتعزيز الثقة بالنفس وتنمية الذات والإحساس بالمسئولية إلى غير ذلك من القدرات النفسية التي تجعلهم أكثر قدرة على المواجهة والحفاظ على أنفسهم.