  • عاجل:مباشر.. ليفربول 1-0 مانشستر يونايتد.. ماني يتقدم (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    جمال عبدالرحيم: وفاة أرملة الكاتب الصحفي والنقابي كامل زهيري

    05:25 م الأحد 16 ديسمبر 2018
    جمال عبدالرحيم: وفاة أرملة الكاتب الصحفي والنقابي كامل زهيري

    الراحل كامل زهيري نقيب الصحفيين الأسبق

    كتب- مصطفى علي:

    أعلن جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن وفاة أرملة الكاتب الصحفي الكبير والنقابي الراحل كامل زهيري نقيب الصحفيين الأسبق، ووالدة الزميل الكاتب الصحفي عمرو كامل زهيري.

    وقال "عبدالرحيم" في تصريحات صحفية: "رحم الله الفقيدة العزيزة، وأسكنها فسيح جناته، ولأسرتها ولنا جميعًا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

    يذكر أن الكاتب الصحفي كامل زهيري "نقيب النقباء" كان توفى يوم الإثنين 24 نوفمبر عام 2008، بعد حياة حافلة بالعطاء للصحافة المصرية ونقابة الصحفيين المصريين.

    جمال عبدالرحيم كامل زهيري نقابة الصحفيين

    الخبر التالى:

    "رئيس معلومات الوزراء" يؤكد على أهمية الأمن المعلوماتي لمواجهة الهجمات الإلكترونية ‏
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان