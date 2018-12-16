  • عاجل:مباشر.. ليفربول 1-0 مانشستر يونايتد.. ماني يتقدم (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    الأربعاء.. حفل لتأبين قدرى حفني بالمجلس الأعلى للثقافة

    05:20 م الأحد 16 ديسمبر 2018
    الأربعاء.. حفل لتأبين قدرى حفني بالمجلس الأعلى للثقافة

    الدكتور قدري حفني

    كتب- محمد عاطف:

    يقيم المجلس الأعلي للثقافة، حفل تأبين الدكتور قدري حفني أستاذ علم النفس، بعنوان "محمود حفني.. رحلة العطاء - التميز - القدوة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل 19 ديسمبر، فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مقر المجلس بدار الأوبرا.

    تنظم الندوة لجنة علم النفس ومقررها الدكتور شاكر عبد الحميد، يديرها الدكتور محمد سيد خليل.

    تنقسم احتفالية التأبين لجزأين يحتوي الجزء الأول منها علي عرض فيلم تسجيلي عن الراحل الكبير، ثم كلمة للدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس، والدكتور شاكر عبد الحميد مقرر لجنة الفلسفة .

    الجزء الثاني من الحفل يتحدث فيه كلا من: الدكتور طه المستكاوي، الدكتور فتحي الشرقاوي، الدكتور فريد زهران، الدكتورة نادية أبو غازي، الدكتورة سعدية بهادر، الدكتور أيمن عامر، الدكتورة آمال كمال، الدكتور طريف شوقي، ويختتم الحفل بتقديم درع المجلس لأسرة الفقيد.

    قدري حفني حفل تأبين المجلس الأعلى للثقافة

    الخبر التالى:

    رؤية بديلة.. زياد بهاء الدين يقدم مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان