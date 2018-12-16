تعيين "سري الدين" و "الحفناوي" في المجلس الاستشاري لحزب الوفد

كتب- محمد نصار:

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، القرار رقم 514 لسنة 2018 بشأن تعيين عدد من أعضاء الحزب في المجلس الاستشاري والسياسي والاقتصادي للوفد.

ونص القرار على أنه: بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب وعلى القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 15 أبريل لسنة 2018، تقرر تعيين الدكتور هاني سري الدين، والدكتور محمد حسن الحفناوي، في المجلس الاستشاري والسياسي والاقتصادي لحزب الوفد، على أن ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.