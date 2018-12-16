في مكتبه من الصبح.. ماذا حدث داخل محافظة القاهرة بعد إحراج السيسي لـ"عبدالعال"؟

كتب- محمد نصار:

قال خالد مصطفى، المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن اللواء خالد عبدالعال، يمارس مهام عمله بشكل طبيعي منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وأضاف مصطفى، لمصراوي، أن الموقف الذي حدث خلال افتتاح عدد من المشروعات أمس السبت، موقف عابر لن يؤثر على سير العمل داخل ديوان عام المحافظة.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة القاهرة عن تفاصيل الوضع داخل المحافظة بعد الموقف المحرج الذي تعرض له اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، أمس السبت، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية.

وقال المصدر، لمصراوي، إن اللواء خالد عبدالعال، لم يذهب إلى المحافظة أمس، ولكنه تواجد منذ صباح اليوم في مكتبه داخل ديوان عام المحافظة لمتابعة سير الأعمال.

وأضاف المصدر، أن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل المحافظة ولا يوجد أي ارتباك في سير الأعمال، موضحًا أن الإعلام صعد من الأمر بشكل غير طبيعي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه عدة تساؤلات إلى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لم يستطع الإجابة عنها منها داخل المحافظة، بشأن إجمالي الأموال الموجودة في صندوق تطوير العشوائيات التابع للمحافظة، وميزانية المحافظة، وعدد الكباري التي جرى تنفيذها للقاهرة خلال 4 أعوام.​