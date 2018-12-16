بالصور- افتتاح مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، يرافقه ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، مركز خدمة العملاء بكوم الدكة.

وقال أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية، إن المركز يستقبل شكاوي عملاء شركة مياه الشرب ويقوم بحلها بأسرع وقت ممكن، فضلًا عن تيسير إجراءات التعاقد على العدادات في إطار تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ مبنى خدمة العملاء واستفسر عن طريقة تقديم الخدمات، مشددًا على ضرورة عمل أرشيف إلكتروني بدلًا من الأرشيف الورقي ليسهل الوصول إلى بيانات العملاء، مشيدًا بتخصيص أماكن لتقديم الخدمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

جدير بالذكر أن مركز خدمة العملاء بكوم الدكة، مفعل به أقسام التعاقدات والاشتراكات، والتحصيل، وقراءات العدادات، لتقديم الخدمات لنحو 132 ألف عميل، لخدمة أهالي "سيدي جابر وسبورتنج وكليوباترا والشاطبي والإبراهيمية، ومنطقة المطار".