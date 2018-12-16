نحن أولى من أمريكا.. برلماني يتقدم باقتراح برغبة للاحتفال بمئوية السادات

كتب- أحمد علي:

تقدم حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بإقامة احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ100 لميلاد الزعيم الراحل أنور السادات، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى لعبه سلمًا وحربًا للحفاظ على أرض مصر وتحريرها من المحتل الغاصب، وإرساء قواعد السلام فى المنطقة، وتجنيب البلاد ويلات الحروب.

وطالب "العمدة" في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأحد، بالحرص على الاحتفال بمئوية ذكرى ميلاد الزعيم الراحل، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية احتفت بها، بإصدار الكونجرس الأمريكى قانون بتكريم اسم السادات، وقال: "مئوية الزعيم السادات هى مناسبة مصرية خالصة لزعيم مصرى عظيم قدم حياته فداءا للوطن، والأولى بمؤسسات الدولة المصرية أن تسبق غيرها فى الاحتفال بهذه الذكرى".

وأوضح العمدة أن الأيام أثبتت صحة الموقف الذى اتخذه الزعيم الراحل لإرساء السلام بالمنطقة، وهى نفس السياسة التى تنتهجها الدولة المصرية حتى اليوم، بل إن أعتى خصومه وقتها إعترفوا بعد مماته بصحة موقفه، مصيفا: "كل هذا يدعونا لكى نفخر بذكرى ميلاده، ونسبق غيرنا بالدعوة للاحتفال بها".​