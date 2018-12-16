مؤتمر أدب الطفل يعلن عن جائزة سنوية

كتب- محمد عاطف:

أعلن مؤتمر أدب الطفل الذى أقيم أمس، فى اتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، عن عدة توصيات جاءت كالتالي:

1- الإعلان عن جائزة سنوية لأدب الطفل برعاية اتحاد الكتاب وتفعيل مسابقة الناقد الصغير والكاتب الصغير من خلال شعبة أدب الطفل.

2- إقامة يوم عربي للإحتفاء بأدب بالطفل العربي والتعاون مع لجنة العلاقات العربية بالاتحاد.

3- إنشاء جريدة إلكترونية خاصة بأدب الطفل تقوم الشعبة بإنشائها ويتم البث على الموقع الخاص بالنقابة العامة لإتحاد الكتاب.

4- البدء فى عمل أرشيف أو دليل لكل كتاب ومبدعي الأطفال ومقتطفات من أعمالهم.

5- تفعيل الصفحة الإلكترونية لشعبة أدب الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى.

6- خلق قنوات للتواصل بين المؤسسات الثقافية المعنية بأدب وثقافته حتى لا نعمل فى جذور منعزلة.

7- ضرورة تبني استراتيجية لأدب الطفل بالتعاون مع اللجان والمؤسسات المعنية من خلال عرض سلسلة من ورش العمل والاجتماعات بمقر الإتحاد.

8- الاستفادة من رؤية مصر 2030 لتطوير أدب الطفل بما يلائم تحقيق أهدافها فيما يخص التنمية المستدامة وبناء المواطن والإعلان بمؤتمر علمي عن نتاج الجهود المبذولة لوضع واستراتيجية ثقافة الطفل المصرى.

9- الاهتمام بالدراسات النقدية حول أدب الطفل.

10- إقامة ورش عمل لكتاب الأطفال تستهدف تنمية مهارات الكتابة للأطفال، ومنها ما يخصص لتحليل أدب الأطفال المتضمن كتب الأطفال المدرسية.

11- تحفيز ودعوة كتاب الأطفال للاهتمام بالتجديد والمعاصرة وأدب الخيال العلمي.

12- الاهتمام بترجمة بعض الأعمال الفائزة فى أدب الطفل إلى لغات أخرى.