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    مؤتمر أدب الطفل يعلن عن جائزة سنوية

    02:52 م الأحد 16 ديسمبر 2018
    مؤتمر أدب الطفل يعلن عن جائزة سنوية

    الشاعر علاء عبد الهادى

    كتب- محمد عاطف:

    أعلن مؤتمر أدب الطفل الذى أقيم أمس، فى اتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، عن عدة توصيات جاءت كالتالي:

    1- الإعلان عن جائزة سنوية لأدب الطفل برعاية اتحاد الكتاب وتفعيل مسابقة الناقد الصغير والكاتب الصغير من خلال شعبة أدب الطفل.

    2- إقامة يوم عربي للإحتفاء بأدب بالطفل العربي والتعاون مع لجنة العلاقات العربية بالاتحاد.

    3- إنشاء جريدة إلكترونية خاصة بأدب الطفل تقوم الشعبة بإنشائها ويتم البث على الموقع الخاص بالنقابة العامة لإتحاد الكتاب.

    4- البدء فى عمل أرشيف أو دليل لكل كتاب ومبدعي الأطفال ومقتطفات من أعمالهم.

    5- تفعيل الصفحة الإلكترونية لشعبة أدب الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى.

    6- خلق قنوات للتواصل بين المؤسسات الثقافية المعنية بأدب وثقافته حتى لا نعمل فى جذور منعزلة.

    7- ضرورة تبني استراتيجية لأدب الطفل بالتعاون مع اللجان والمؤسسات المعنية من خلال عرض سلسلة من ورش العمل والاجتماعات بمقر الإتحاد.

    8- الاستفادة من رؤية مصر 2030 لتطوير أدب الطفل بما يلائم تحقيق أهدافها فيما يخص التنمية المستدامة وبناء المواطن والإعلان بمؤتمر علمي عن نتاج الجهود المبذولة لوضع واستراتيجية ثقافة الطفل المصرى.

    9- الاهتمام بالدراسات النقدية حول أدب الطفل.

    10- إقامة ورش عمل لكتاب الأطفال تستهدف تنمية مهارات الكتابة للأطفال، ومنها ما يخصص لتحليل أدب الأطفال المتضمن كتب الأطفال المدرسية.

    11- تحفيز ودعوة كتاب الأطفال للاهتمام بالتجديد والمعاصرة وأدب الخيال العلمي.

    12- الاهتمام بترجمة بعض الأعمال الفائزة فى أدب الطفل إلى لغات أخرى.

    مؤتمر أدب الطفل اتحاد الكتاب علاء عبد الهادى الطفل العربي

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