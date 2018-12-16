"عزت" يفتتح المعرض الخيري للملابس بجامعة عين شمس

في مكتبه من الصبح.. ماذا حدث داخل محافظة القاهرة بعد إحراج السيسي

كتب – محمد قاسم:

افتتح الدكتورعبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، المعرض الخيري للملابس، بحضور الدكتور نظمي عبدالحميد نائب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، والدكتور ناجي عبدالمؤمن عميد كلية الحقوق، وسمير عبدالناصر الأمين العام للجامعة، والدكتورة هبة شاهين مدير المركز الإعلامي، والدكتورة هالة خلف منسق المعرض.

وأوضحت جامعة عين شمس، في بيان لها الأحد، أن المعرض يقدم ملابس ومصنوعات جلدية بأسعار رمزية، ويتضمن قسما خاصا يعرض بعض منتجات أسر ذوي القدرات الخاصة، ويخصص العائد لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وصندوق التكافل الاجتماعي.

حضر الافتتاح، سهيل حمزة الأمين المساعد لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفيفى جوهر رئيس نادي روتاري القاهرة الجديدة "نيو كايرو"، والمهندس علاء دردير رئيس نادى روتاري المعادي، وأمنية نصار رئيس نادى إينرويل النيل، وأشرقت نصار رئيس نادي روتار اكت هليوبلس اسبورتنج، وشيرين أبوحسين سكرتير فخري لنادي روتاري هليوبلس الشروق، و هالة أبوالعزم نائب رئيس نادي روتاري هليوبوليس الشروق.

ويشارك في المعرض، نوادي روتاري هليوبوليس الشروق، و روتاري المعادي ونادي أنرويل النيل، ونادي روتار اكت هليووبليس اسبورتنج، ونادي روتاري نيو كايرو.